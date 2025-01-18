Повернення біженців до України може завдати шкоди економікам Східної Європи – Reuters

Повернення українців додому після підписання мирної угоди з Росією може призвести до нових економічних викликів для країн Східної Європи, зокрема через відтік українських робітників, що може спричинити дефіцит на ринку праці та посилити інфляцію.

Джерело: Reuters

Деталі: Reuters пише, що країни Центральної та Східної Європи, які за останні два роки прийняли понад 4,3 мільйона українців, що втекли від війни, можуть зіткнутися з серйозними економічними труднощами після підписання мирної угоди.

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Проблема полягає в тому, що значна частина економічного зростання в цих країнах, таких як Польща, Чехія та Угорщина, була забезпечена робочою силою з України. Втрати цих працівників можуть спричинити дефіцит робочої сили, що безпосередньо вплине на ринки праці та інфляційні процеси.

За словами директорки Європейського банку реконструкції та розвитку для Центральної та Південно-Східної Європи Шарлотти Руе, повернення значної частини українських мігрантів додому погіршить демографічну ситуацію в цих країнах, що вже стикаються з низьким рівнем безробіття.

Пряма мова Руе: "Демографія – це ризик, і він погіршиться після завершення війни в Україні, тому що частина цих українців повернеться додому".

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Деталі: Обіцянка обраного президента США Дональда Трампа припинити війну між Росією та Україною, коли він вступить на посаду 20 січня, підштовхнула багатьох замислитися про післявоєнне майбутнє, зазначає Reuters. Однак наразі незрозуміло, як Трапм планує реалізовувати свій план. Натомість його радники наголошують, що до перемир’я у війні залишається декілька місяців.

Дослівно: "За оцінками Райффайзен Банк Інтернешнл, економічне зростання в Центральній і Східній Європі минулого року становило 2,2%, що швидше, ніж прогнозовані 0,8% у єврозоні".

Деталі: За даними Євростату, З 4,3 мільйона людей, які втекли з України до ЄС до грудня 2023 року, 22% перебували в Польщі та приблизно 9% у Чехії.

"Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років", – зазначає голова напрямку Австрії та Центральної та Східної Європи у компанії J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.

Рівень безробіття в Польщі знаходиться на найнижчому рівні за весь час, що змусило роботодавців підвищити заробітну плату минулоріч до 10%. А уряд Чехії прогнозує нестачу робочої сили найближчим часом, що може відбуватися і в інших країнах регіону.

"Зараз, коли війна, сподіваюся, закінчиться, звичайно, є велика ймовірність, що ці люди повернуться в Україну і залишать прогалину на ринках праці, таких як у Празі, Братиславі, у Варшаві, і буде новий виклик, який потрібно вирішити", – каже Петтер,

У листопаді 2024 року центральний банк Польщі опублікував результати опитування українських мігрантів. Згідно з ним, лише 2% біженців та 1% довоєнних мігрантів мають намір повернутися в Україну впродовж року. Якщо ж війна закінчиться, ці цифри зростуть до 59% та 34% відповідно.

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