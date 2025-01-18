Возвращение беженцев в Украину может нанести ущерб экономикам Восточной Европы – Reuters

Возвращение украинцев домой после подписания мирного соглашения с Россией может привести к новым экономическим вызовам для стран Восточной Европы, в частности из-за оттока украинских рабочих, что может вызвать дефицит на рынке труда и усилить инфляцию.

Источник: Reuters

Детали: Reuters пишет, что страны Центральной и Восточной Европы, которые за последние два года приняли более 4,3 миллиона украинцев, бежавших от войны, могут столкнуться с серьезными экономическими трудностями после подписания мирного соглашения.

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Проблема заключается в том, что значительная часть экономического роста в этих странах, таких как Польша, Чехия и Венгрия, была обеспечена рабочей силой из Украины. Потери этих работников могут вызвать дефицит рабочей силы, что непосредственно повлияет на рынки труда и инфляционные процессы.

По словам директора Европейского банка реконструкции и развития для Центральной и Юго-Восточной Европы Шарлотты Руэ, возвращение значительной части украинских мигрантов домой ухудшит демографическую ситуацию в этих странах, которые уже сталкиваются с низким уровнем безработицы.

Прямая речь Руэ: "Демография – это риск, и он ухудшится после завершения войны в Украине, потому что часть этих украинцев вернется домой".

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Детали: Обещание избранного президента США Дональда Трампа прекратить войну между Россией и Украиной, когда он вступит в должность 20 января, подтолкнуло многих задуматься о послевоенном будущем, отмечает Reuters. Однако пока непонятно, как Трапм планирует реализовывать свой план. Зато его советники отмечают, что до перемирия в войне остается несколько месяцев.

Дословно: "По оценкам Райффайзен Банк Интернешнл, экономический рост в Центральной и Восточной Европе в прошлом году составил 2,2%, что быстрее, чем прогнозируемые 0,8% в еврозоне".

Детали: По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в ЕС до декабря 2023 года, 22% находились в Польше и примерно 9% в Чехии.

"Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда в течение последних двух лет", – отмечает глава направления Австрии и Центральной и Восточной Европы в компании J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.

Уровень безработицы в Польше находится на самом низком уровне за все время, что заставило работодателей повысить заработную плату в прошлом году до 10%. А правительство Чехии прогнозирует нехватку рабочей силы в ближайшее время, что может происходить и в других странах региона.

"Сейчас, когда война, надеюсь, закончится, конечно, есть большая вероятность, что эти люди вернутся в Украину и оставят пробел на рынках труда, таких как в Праге, Братиславе, в Варшаве, и будет новый вызов, который нужно решить", – говорит Петтер,

В ноябре 2024 года центральный банк Польши опубликовал результаты опроса украинских мигрантов. Согласно ему, только 2% беженцев и 1% довоенных мигрантов намерены вернуться в Украину в течение года. Если же война закончится, эти цифры вырастут до 59% и 34% соответственно.

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