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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 05:59
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Мапа: alerts.in.ua

Вранці 18 січня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування балістичного озброєння, яка тривала понад годину.

Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України

Дослівно: Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

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Деталі: О 05:57 військові повідомили про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Дніпропетровщини.

Оновлено: О 07:07 Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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