У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Субота, 18 січня 2025, 05:59
Вранці 18 січня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування балістичного озброєння, яка тривала понад годину.
Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України
Дослівно: Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
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Деталі: О 05:57 військові повідомили про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Дніпропетровщини.
Оновлено: О 07:07 Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.