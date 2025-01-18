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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 05:59
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Карта: alerts.in.ua

Утром 18 января в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой применения баллистического вооружения, которая продолжалась более часа.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины

Дословно: Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

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Детали: В 05:57 военные сообщили о скоростной цели на Харьковщине в направлении Днепропетровщины.

Обновлено: В 07:07 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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