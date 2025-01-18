В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Суббота, 18 января 2025, 05:59
Утром 18 января в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой применения баллистического вооружения, которая продолжалась более часа.
Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины
Дословно: Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
Реклама:
Детали: В 05:57 военные сообщили о скоростной цели на Харьковщине в направлении Днепропетровщины.
Обновлено: В 07:07 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.