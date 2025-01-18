Поліція заявила про викриття схеми: привласнено понад 90 мільйонів вкладників банку ексміністра

Нацполіція повідомляє про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, привласнила понад 90 мільйонів гривень вкладників банку "Земельний капітал".

Джерело: НПУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно Нацпол: "Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

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Ці неіснуючі обʼєкти і стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн. грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Все це призвело до того, що в 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжним дорученням. Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації".

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано назву банку та ім'я його власника, але за даними джерела УП, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку "Земельний капітал" Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005-2006 р.р.).

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Як повідомляє поліція, сімом із фігурантів злочинної схеми раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи.

Водночас у січні 2025-го року слідчі, мовляв, зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь у злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку (Тополов –ред.).

Вказано, що для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків у середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.