Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція заявила про викриття схеми: привласнено понад 90 мільйонів вкладників банку ексміністра

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 09:33
Поліція заявила про викриття схеми: привласнено понад 90 мільйонів вкладників банку ексміністра
фото НПУ

Нацполіція повідомляє про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, привласнила понад 90 мільйонів гривень вкладників банку "Земельний капітал".

Джерело: НПУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно Нацпол: "Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Реклама:

Ці неіснуючі обʼєкти і стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн. грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Все це призвело до того, що в 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжним дорученням. Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації".

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано назву банку та ім'я його власника, але за даними джерела УП, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку "Земельний капітал" Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005-2006 р.р.).

РЕКЛАМА:

Як повідомляє поліція, сімом із фігурантів злочинної схеми раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи.

Водночас у січні 2025-го року слідчі, мовляв, зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь у злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку (Тополов –ред.).

Вказано, що для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків у середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Москві слова не давали: У МЗС України відреагували на ультиматум Росії щодо НАТО
фотоСБУ: Курсантка військового вишу хотіла навести ракетний удар РФ по казармах своїх одногрупників
Усі новини...
Останні новини
19:48
фотоУ Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо
19:46
"Укрнафта" будуватиме нові генерувальні потужності з власного газу
19:41
На узбережжі Одещини виявили мазут, ймовірно, із затонулих танкерів РФ: реакція ОВА та Держекоінспекції
19:32
Яке нове озброєння КНДР передасть Росії – подкаст
19:26
В Іспанії ліквідували мережу наркоторгівлі, конфіскували 1 тонну кокаїну
19:23
На фронті понад 100 зіткнень з ворогом з початку доби, майже 50% на Покровському напрямку – Генштаб
19:08
Фіцо звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на його країну
19:06
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
18:52
У США 87 організацій закликають не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
18:51
У Повітряних силах розповіли, куди йдуть гроші з фонду командувача: допомога понад тисячі бійців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: