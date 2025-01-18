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Полиция заявила о разоблачении схемы: присвоено более 90 млн вкладчиков банка экс-министра

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 09:33
Полиция заявила о разоблачении схемы: присвоено более 90 млн вкладчиков банка экс-министра
фото НПУ

Нацполиция сообщает о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, присвоила более 90 миллионов гривен вкладчиков банка "Земельный капитал".

Источник: НПУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно Нацпол: "Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.

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Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн. грн. За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных авто и недвижимости. Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.

Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации".

Детали: В сообщении правоохранителей не указано название банка и имя его владельца, но по данным источника УП, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка "Земельный капитал" Викторе Тополове (министр угольной промышленности Украины 2005-2006 г.г.).

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Как сообщает полиция, семерым из фигурантов преступной схемы ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.

В то же время в январе 2025-го года следователи, мол, собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка (Тополов -ред.).

Указано, что для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

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