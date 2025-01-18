У Києві затримали посадовця державного банку – "донатив" на армію РФ
Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни РФ проти України.
Деталі: Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.
За даними УП, він є посадовцем "Сенс-банк", колишнього "Альфа-банк".
Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.
Надалі через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".
За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.
Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ та російські рублі.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.