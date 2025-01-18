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У Києві затримали посадовця державного банку – "донатив" на армію РФ

Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 10:58
У Києві затримали посадовця державного банку – донатив на армію РФ
усі фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни РФ проти України.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

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За даними УП, він є посадовцем "Сенс-банк", колишнього "Альфа-банк".

Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.

Надалі через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".

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За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ та російські рублі.

 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

війнабанки
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