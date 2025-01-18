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В Киеве задержали чиновника государственного банка - "донатив" на армию РФ

Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 10:58
В Киеве задержали чиновника государственного банка - донатив на армию РФ
все фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из государственных банков Украины, который причастен к финансированию войны РФ против Украины.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

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По данным УП, он является должностным лицом "Сенс-банк", бывшего "Альфа-банк".

Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки россиян. Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".

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По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграмм-каналах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина РФ и российские рубли.

 

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

войнабанки
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