В Киеве задержали чиновника государственного банка - "донатив" на армию РФ
Служба безопасности задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из государственных банков Украины, который причастен к финансированию войны РФ против Украины.
Детали: Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.
По данным УП, он является должностным лицом "Сенс-банк", бывшего "Альфа-банк".
Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки россиян. Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".
По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграмм-каналах.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его по месту жительства в Киеве.
Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина РФ и российские рубли.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.