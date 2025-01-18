ДБР: Сину нардепа оголосили підозру в розкраданні бюджетних коштів

Працівники ДБР задокументували схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини і кажуть, що до оборудки причетний син чинного народного депутата України.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно бюро: "З вересня по грудень 2019 року, син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади.

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Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про сина народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Лопушанського – Андрія.

У суботу ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.

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Фігуранту повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).

Оновлено: Партія "Європейська солідарність" вийшла з заявою та звинуватила чинну владу в "штампуванні замовних справ" проти депутатів опозиційної фракції у ВР.

Стосовно обшуків у нардепа Андрія Лопушанського, то в "ЄС" зазначають, що ця справа шестирічної давнини і була закрита у 2020 році за відсутністю складу злочину, але чомусь поновлена місяць тому.

"Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини А. Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту", – йдеться в заяві.

В партії стверджують, що обшук відбувся з грубим порушенням закону - слідчі не мали ордеру, підписаного в.о. генерального прокурора.