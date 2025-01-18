ДБР: Сину нардепа оголосили підозру в розкраданні бюджетних коштів
Працівники ДБР задокументували схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини і кажуть, що до оборудки причетний син чинного народного депутата України.
Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно бюро: "З вересня по грудень 2019 року, син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади.
Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".
Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про сина народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Лопушанського – Андрія.
У суботу ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.
Фігуранту повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).
Оновлено: Партія "Європейська солідарність" вийшла з заявою та звинуватила чинну владу в "штампуванні замовних справ" проти депутатів опозиційної фракції у ВР.
Стосовно обшуків у нардепа Андрія Лопушанського, то в "ЄС" зазначають, що ця справа шестирічної давнини і була закрита у 2020 році за відсутністю складу злочину, але чомусь поновлена місяць тому.
"Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини А. Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту", – йдеться в заяві.
В партії стверджують, що обшук відбувся з грубим порушенням закону - слідчі не мали ордеру, підписаного в.о. генерального прокурора.