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ГБР: Сыну нардепа объявлено подозрение в хищении бюджетных средств

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 11:07
ГБР: Сыну нардепа объявлено подозрение в хищении бюджетных средств
обыски у нардепа Андрея Лопушанского-отца. фото ГБР

Работники ГБР задокументировали схему хищения бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовщины и говорят, что к сделке причастен сын действующего народного депутата Украины.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно бюро: "С сентября по декабрь 2019 года, сын нардепа совместно с должностными лицами поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали противоправный механизм по завладению бюджетными средствами общины.

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Сделка была реализована при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о сыне народного депутата фракции "Европейская солидарность" Андрея Лопушанского - Андрее.

В субботу ГБР провело обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.

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Фигуранту сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

Обновлено: Партия "Европейская солидарность" вышла с заявлением и обвинила действующую власть в "штамповке заказных дел" против депутатов оппозиционной фракции в ВР.

Относительно обысков у нардепа Андрея Лопушанского, то в "ЕС" отмечают, что это дело шестилетней давности и было закрыто в 2020 году за отсутствием состава преступления, но почему-то возобновлено месяц назад.

"Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А. Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта", - говорится в заявлении.

В партии утверждают, что обыск состоялся с грубым нарушением закона - следователи не имели ордера, подписанного и.о. генерального прокурора.

ГБРобыскиЕвропейская солидарность
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