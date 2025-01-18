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Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 13:32
Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що українці мають повертатися на батьківщину "вже зараз".

Джерело: Sueddeutsche Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Фракція "АдН" у баварському парламенті звинувачує Християнсько-соціальний союз (сестринська партія Християнсько-демократичного союзу при владі у Баварії) у "правих ухилах" і "пустослів'ї", коли мова йде про міграцію.

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За словами Ебнер-Штайнер, Тільки "АдН" може "вивести Баварію на правильний шлях" і звільнити народ "від удушення старої партійної держави". Щоб запобігти "наводненню країни одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися", "АдН" закликає до "всеосяжної реміграції".

Це означає депортацію всіх злочинців та іноземців, які не мають права на проживання, згідно з офіційним "планом на майбутнє" парламентської групи.

Як пояснила Ебнер-Штайнер, коли її запитали, вона вважає, що всі українські біженці від війни також повинні покинути країну – негайно, "навіть зараз".

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Україна, за словами Ебнер-Штайнер, велика і має "достатньо територій", куди люди можуть повернутися.

У новому опитуванні мешканців Баварії Bayerntrend "АдН" втратила один відсотковий пункт порівняно з опитуванням наприкінці листопада і тепер її рейтинг становить 16 відсотків. Однак, це друга сила у Баварії, хоча вона значно відстає від ХСС (42%).

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.

Німеччинабіженці
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