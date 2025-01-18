Глава фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер считает, что украинцы должны возвращаться на родину "уже сейчас".

Источник: Sueddeutsche Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Фракция "АдГ" в баварском парламенте обвиняет Христианско-социальный союз (сестринская партия Христианско-демократического союза при власти в Баварии) в "правых уклонах" и "пустословии", когда речь идет о миграции.

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По словам Эбнер-Штайнер, только "АдГ" может "вывести Баварию на правильный путь" и освободить народ "от удушения старого партийного государства". Чтобы предотвратить "наводнение страны получателями помощи, не желающими интегрироваться", "АдГ" призывает к "всеобъемлющей ремиграции".

Это означает депортацию всех преступников и иностранцев, не имеющих права на проживание, согласно официальному "плану на будущее" парламентской группы.

Как пояснила Эбнер-Штайнер, когда ее спросили, она считает, что все украинские беженцы от войны также должны покинуть страну – немедленно, "даже сейчас".

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Украина, по словам Эбнер-Штайнер, большая и имеет "достаточно территорий", куда люди могут вернуться.

В новом опросе жителей Баварии Bayerntrend "АдГ" потеряла один процентный пункт по сравнению с опросом в конце ноября и теперь ее рейтинг составляет 16 процентов. Тем не менее, это вторая сила в Баварии, хотя она значительно отстает от ХСС (42%).

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.