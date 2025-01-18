ГБР: Нардеп оформил разрешение на выезд за границу 18 мужчинам, трое - не вернулись

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора подозревают действующего народного депутата в организации незаконной переправки через границу своих знакомых.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о представителе партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

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По данным следствия, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

автопарк нардепа. там тоже ГБР проводит обыски

Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

При этом, иногда для заграничных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину, отмечает ГБР.

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Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге.

Также народному депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано для рассмотрения следственным судьей.

фото огп

ГБР сообщает, что проводит обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.