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Судді у Києві оголосили підозру за рішення на користь Росії у 2012 році

Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 15:28
Судді у Києві оголосили підозру за рішення на користь Росії у 2012 році
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ДБР повідомили про підозру чинному судді Господарського суду Києва за "рішення в інтересах міністерства оборони РФ", за рішенням якого з України стягнули гроші, які потім витратили на війну.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, суддю звати Анатолій Івченко.

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ДБР пише, що у 2011 році до керівництва України звернувся міністр оборони РФ з листом про сприяння в погашенні заборгованості одного з суб’єктів господарювання на суму 405,5 млн. доларів США за поставлений природній газ у 1996-1997 роках.

Згодом у серпні 2012 року до Господарського суду Києва МО РФ подало позов до Кабінету міністрів України про стягнення понад 3 мільярдів гривень з держбюджету, не додавши доказів того, чому Україна має сплачувати цей борг.

За словами ДБР, цей суддя "переклав на відповідача обов’язок збирання і надання доказів у справі".

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Дослівно: "За цією ухвалою Кабмін надав копії листування між керівниками урядів України та РФ 1996 року. Вони були датовані ще до укладення суб’єктом господарюванням угоди, по якій виник борг, тому ці листи не могли бути доказами як існування боргу, так і перекладання його на Україну. До того ж, оригіналів цих листів ніколи не існувало, проте цей факт суд проігнорував.

Попри сплив строків позовної давності та відсутність гарантій держави за боргами підприємства, а також за відсутності доказів самого факту існування в 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя задовольнив позов міністерства оборони РФ та постановив стягнути з будь-якого рахунку Державного бюджету України на користь РФ понад 3,1 млрд. грн".

Деталі: Зазначається, що іншим суддею у 2014 році скасовано це рішення, однак гроші не були повернуті.

Слідство довело, що ці гроші витрачені на фінансування війни.

судРосіявійна
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