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Судье в Киеве объявили подозрение за решение в пользу России в 2012 году

Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 15:28
Судье в Киеве объявили подозрение за решение в пользу России в 2012 году
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ГБР сообщили о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева за "решение в интересах министерства обороны РФ", по решению которого с Украины взыскали деньги, которые потом потратили на войну.

Источник: ГБР

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, судью зовут Анатолий Ивченко.

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ГБР пишет, что в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн. долларов США за поставленный природный газ в 1996-1997 годах.

Впоследствии в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета, не добавив доказательств того, почему Украина должна платить этот долг.

По словам ГБР, этот судья "переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу".

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Дословно: "По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд. грн".

Детали: Отмечается, что другим судьей в 2014 году отменено это решение, однако деньги не были возвращены.

Следствие доказало, что эти деньги потрачены на финансирование войны.

судРосcиявойна
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