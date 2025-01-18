Вимагала гроші з військового за підтвердження інвалідності: У Києві затримали посадовицю лікарні

У Києві правоохоронці "на гарячому" затримали посадовицю лікарні, яка вимагала $5 тис. з військового за підтвердження групи інвалідності.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Зловмисниця, користуючись своїм службовим становищем, вирішила нажитися на захиснику, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії".

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Деталі: Повідомляється, що за вказану суму коштів фігурантка обіцяла йому підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності.

Підозрювану затримано одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень, їй загрожує до 10 років ув’язнення.

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