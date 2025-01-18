Вимагала гроші з військового за підтвердження інвалідності: У Києві затримали посадовицю лікарні
Субота, 18 січня 2025, 16:12
У Києві правоохоронці "на гарячому" затримали посадовицю лікарні, яка вимагала $5 тис. з військового за підтвердження групи інвалідності.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Зловмисниця, користуючись своїм службовим становищем, вирішила нажитися на захиснику, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії".
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Деталі: Повідомляється, що за вказану суму коштів фігурантка обіцяла йому підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності.
Підозрювану затримано одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень, їй загрожує до 10 років ув’язнення.
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