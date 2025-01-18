Вымогала деньги с военного за подтверждение инвалидности: В Киеве задержали чиновницу больницы

В Киеве правоохранители "на горячем" задержали чиновницу больницы, которая требовала $5 тыс. с военного за подтверждение группы инвалидности.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, решила нажиться на защитнике, который на фронте получил 28 ранений и уже был признан инвалидом второй категории".

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Детали: Сообщается, что за указанную сумму средств фигурантка обещала ему подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности.

Подозреваемая задержана сразу после передачи ей взятки в сумме 210 тысяч гривен, ей грозит до 10 лет заключения.

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