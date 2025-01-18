СБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області: зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, резидентом (керівником) ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства "Київський метрополітен".

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За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки, йдеться в повідомленні.

Завербованого агента перевели у "режим очікування" і "розконсервували" після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Чоловік отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак РФ.

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До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відслідковувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія – під виглядом робочих поїздок – зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і матір фігуранта.

Дослівно СБУ: "За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на РФ. Також виявлено вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

* ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

* чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.