СБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации агентурной сети ФСБ, которая действовала в Киеве и Харьковской области: злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары РФ.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, резидентом (руководителем) вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности, говорится в сообщении.
Завербованного агента перевели в "режим ожидания" и "расконсервировали" после начала полномасштабной войны через сообщение в мессенджере.
Мужчина получил указание на создание агентурной сети. Задачей этой группировки был сбор информации о местах базирования и маршрутах передвижения украинских войск и их грузов, а также наведение по ним ракетных и дроновых атак РФ.
К работе на врага резидент привлек своих знакомых: харьковчанина, который после мобилизации оставил воинскую часть, а до этого 10 лет работал на Укрзализныце и водителя международных автоперевозок. Задачей дезертира было отслеживать движение военных эшелонов ВСУ, а водителя - под видом рабочих поездок - сливать координаты блокпостов и подразделений Сил обороны.
Кроме того установлено, что к деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.
Дословно СБУ: "По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентуры и задержали ее резидента в Киеве. Одновременно в Харькове был задержан агент-дезертир.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ. Также обнаружено огнестрельное оружие, которое передано на экспертизу.
Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным и двум родственникам руководителя вражеской ячейки о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)".
Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.