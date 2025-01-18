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Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві

Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 17:17
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
Фото: Getty Images

19 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, лише на сході і на південному сході очікується невеликий мокрий сніг. У Києві та області очікуються сильні пориви вітру, рівень небезпечності – жовтий.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно: "Хмарно з проясненнями. На сході, вночі і на південному сході країни невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів".

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Деталі: Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

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Також синоптики попередили, що у Києві та області найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 січня та вночі 19 січня - пориви вітру 15-18 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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