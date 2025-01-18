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Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве

Станислав ПогориловСуббота, 18 января 2025, 17:17
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
Фото: Getty Images

19 января синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, лишь на востоке и на юго-востоке ожидается небольшой мокрый снег. В Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра, уровень опасности - желтый.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "Облачно с прояснениями. На востоке, ночью и на юго-востоке страны небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков".

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Детали: Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных и Сумской областях около 0°.

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Также синоптики предупредили, что в Киеве и области ближайший час с удержанием до конца суток 18 января и ночью 19 января - порывы ветра 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

погодаУкраина
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