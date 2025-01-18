СБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій

Служба безпеки викрила у Дніпропетровській області підприємство, яке допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї, за даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

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Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На його базі рашисти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом".

Деталі: За даними СБУ, щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.

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Фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Повідомляється, що під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів було виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.