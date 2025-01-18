Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий

Станислав ПогориловСуббота, 18 января 2025, 18:15
СБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий
фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области предприятие, которое помогало России строить лаборатории для разработки ядерного оружия, по данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали.

Реклама:

Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

На его базе рашисты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом".

 

Детали: По данным СБУ, чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.

РЕКЛАМА:
 

Финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

 

Сообщается, что во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу России.

 

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
СБУ
СБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
СБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: