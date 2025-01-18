СБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий

Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области предприятие, которое помогало России строить лаборатории для разработки ядерного оружия, по данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали.

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Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

На его базе рашисты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом".

Детали: По данным СБУ, чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.

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Финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Сообщается, что во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу России.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.