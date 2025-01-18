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Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
Фрідріх Мерц, фото: Getty Images

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц бачить в президентстві Дональда Трампа можливість для Європи. На його думку, Трамп робить те, що говорить і це робить його передбачуваним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Пряма мова: "Я вважаю, що Дональд Трамп дуже передбачуваний".

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"Він робить те, що говорить. У цьому відношенні, я вважаю, що ми можемо підготуватися до того, що в найближчі тижні і місяці буде набагато більше ясності", – сказав Мерц у суботу після зустрічі з главами урядів та партійними лідерами консервативних європейських партій сім'ї Європейської народної партії.

Наразі він оцінює ситуацію як таку, що Трамп прискорює процес в Європі, який мав би розпочатися в будь-якому випадку. "У цьому відношенні це також можливість для нас зробити правильну річ", – сказав Мерц, маючи на увазі посилення готовності європейців до самозахисту.

Це означає не просто більше грошей на озброєння, а набагато ефективніше їх використання. Спрощення та раціоналізація військового розвитку та закупівель оборонних товарів є необхідними, йдеться в заяві ЄНП. Мерц також згадав про економію від масштабу і зниження цін, якщо уряди країн ЄС, наприклад, спільно закуповуватимуть зброю у США.

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"Немає причин дивитися на Вашингтон з острахом", – сказав Мерц.

Що було раніше:

  • Новообраний американський президент Дональд Трамп раніше підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.
  • 13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.

ТрампНімеччинаЄС
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