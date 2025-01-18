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Лидер немецкой оппозиции считает Трампа предсказуемым и увидел в нем возможность для Европы

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 18 января 2025, 19:20
Лидер немецкой оппозиции считает Трампа предсказуемым и увидел в нем возможность для Европы
фридрих Мерц, фото: Getty Images

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц видит в президентстве Дональда Трампа возможность для Европы. По его мнению, Трамп делает то, что говорит и это делает его предсказуемым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Прямая речь: "Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем".

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"Он делает то, что говорит. В этом отношении, я считаю, что мы можем подготовиться к тому, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", - сказал Мерц в субботу после встречи с главами правительств и партийными лидерами консервативных европейских партий семьи Европейской народной партии.

Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который должен был бы начаться в любом случае. "В этом отношении это также возможность для нас сделать правильную вещь", – сказал Мерц, имея в виду усиление готовности европейцев к самозащите.

Это означает не просто больше денег на вооружение, а гораздо более эффективное их использование. Упрощение и рационализация военного развития и закупок оборонных товаров являются необходимыми, говорится в заявлении ЕНП. Мерц также упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС, например, будут совместно закупать оружие у США.

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"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", – сказал Мерц.

Что предшествовало:

  • Новоизбранный американский президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.
  • 13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП.

ТрампГерманияЕС
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