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Лідер ультраправих Австрії заявив, що його партія не є проросійською

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 20:35
Лідер ультраправих Австрії заявив, що його партія не є проросійською
Герберт Кікль, фото: Getty Images

Лідер австрійської ультраправої Партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль, якому доручили переговори про формування уряду, на новорічному зібранні партії заперечив близькість до Росії, наполягаючи на своїй нейтральності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Standard

Деталі: Щодо близькості FPÖ до Росії, на якій часто наголошують експерти та інші партії, Кікль відповів "Немає такого поняття, як близькість до Росії, а є близькість до нейтралітету".

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У контексті війни в Україні він заявив, що партія виступає за "припинення безглуздого кровопролиття".

Водночас він запевнив, що партія не наполягатиме на виході Австрії з Євросоюзу.

Його критика Брюсселя стосувалася того, що ЄС має увійти у фазу "саморефлексії" в інтересах економіки замість нинішньої "самовпевненості".

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"Жоден член Партії свободи не хоче залишати Європейський Союз", – заявив Кікль.

Метою має бути зменшення бюрократії та припинення "кліматичного комунізму", вважає він.

У своїй промові перед членами партії Кікль взяв ту ж саму ноту, що і під час виборчої кампанії, підкресливши, що він хоче нульової квоти на заяви про надання притулку, вихваляючи депортаційні рейси і говорячи про міграцію як про "питання долі для Європи".

"Чого я не прийму, так це терпимості до масової міграції під фальшивим ярликом", – заявив він.

Що було раніше:

  • У понеділок, 6 січня, президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера. 
  • Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".

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Австрія
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