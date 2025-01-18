Лидер ультраправых Австрии заявил, что его партия не является пророссийской

Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль, которому поручили переговоры о формировании правительства, на новогоднем собрании партии отрицал близость к России, настаивая на своей нейтральности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Относительно близости FPÖ к России, которую часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил "Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету".

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В контексте войны в Украине он заявил, что партия выступает за "прекращение бессмысленного кровопролития".

В то же время он заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза.

Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу "саморефлексии" в интересах экономики вместо нынешней "самоуверенности".

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"Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз", – заявил Кикль.

Целью должно быть уменьшение бюрократии и прекращение "климатического коммунизма", считает он.

В своей речи перед членами партии Кикль взял ту же самую ноту, что и во время избирательной кампании, подчеркнув, что он хочет нулевой квоты на заявления о предоставлении убежища, восхваляя депортационные рейсы и говоря о миграции как о "вопросе судьбы для Европы".

"Чего я не приму, так это терпимости к массовой миграции под фальшивым ярлыком", – заявил он.

Что предшествовало:

В понедельник, 6 января, президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Ряд политиков в Германии назвали политические события у соседей "тревожным звонком".

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