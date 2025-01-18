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На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах

Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 21:34
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
Фото: Mukachevo.net/соцмережі

Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах, в поліції Закарпатської області УП підтвердили цю інформацію.

Джерело: Mukachevo.net, відповідь поліції Закарпатської області УП

Деталі: Повідомляється, що, попередньо, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

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На запитання УП підтвердити цю інформацію, у поліції відповіли: "Померла дівчина, коли каталася на лижах".

На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.

Закарпаттянадзвичайна подія
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