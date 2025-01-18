На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
Субота, 18 січня 2025, 21:34
Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах, в поліції Закарпатської області УП підтвердили цю інформацію.
Джерело: Mukachevo.net, відповідь поліції Закарпатської області УП
Деталі: Повідомляється, що, попередньо, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.
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На запитання УП підтвердити цю інформацію, у поліції відповіли: "Померла дівчина, коли каталася на лижах".
На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.