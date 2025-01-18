На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
Суббота, 18 января 2025, 21:34
Во время отдыха на горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах, в полиции Закарпатской области УП подтвердили эту информацию.
Источник: Mukachevo.net, ответ полиции Закарпатской области УП
Детали: Сообщается, что, предварительно, девушка, катаясь на лыжах, не удержалась на бугельном подъемнике. Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.
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На вопрос УП подтвердить эту информацию, в полиции ответили: "Умерла девушка, когда каталась на лыжах".
На месте происшествия работает полиция. Официальные подробности трагедии пока отсутствуют, обстоятельства инцидента выясняются.