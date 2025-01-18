Во время отдыха на горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах, в полиции Закарпатской области УП подтвердили эту информацию.

Источник: Mukachevo.net, ответ полиции Закарпатской области УП

Детали: Сообщается, что, предварительно, девушка, катаясь на лыжах, не удержалась на бугельном подъемнике. Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

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На вопрос УП подтвердить эту информацию, в полиции ответили: "Умерла девушка, когда каталась на лыжах".

На месте происшествия работает полиция. Официальные подробности трагедии пока отсутствуют, обстоятельства инцидента выясняются.