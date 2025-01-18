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Через загрозу балістики у Києві та області оголошували повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 21:45
Через загрозу балістики у Києві та області оголошували повітряну тривогу
Фото: мапа тривог

Увечері 18 січня у Києві та ще 11 областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Наразі тривога триває у 9 регіонах.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу".

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Деталі: Повітряна тривога означає загрозу ударів з повітря, громадянам наполегливо рекомендується спуститись в укриття або дотримуватися правила двох стін.

Оновлено. Наразі у Києві та області повітряну тривогу відмінили.

повітряна тривога
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