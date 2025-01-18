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Из-за угрозы баллистики в Киеве и области объявляли воздушную тревогу

Станислав ПогориловСуббота, 18 января 2025, 21:45
Из-за угрозы баллистики в Киеве и области объявляли воздушную тревогу
Фото: карта тревог

Вечером 18 января в Киеве и еще 11 областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сейчас тревога продолжается в 9 регионах. 

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога".

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Детали: Воздушная тревога означает угрозу ударов с воздуха, гражданам настоятельно рекомендуется спуститься в укрытие или соблюдать правило двух стен.

Обновлено. В Настоящее время в Киеве и области воздушную тревогу отменили.

воздушная тревога
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