Из-за угрозы баллистики в Киеве и области объявляли воздушную тревогу

Вечером 18 января в Киеве и еще 11 областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сейчас тревога продолжается в 9 регионах.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога".

Реклама:

Детали: Воздушная тревога означает угрозу ударов с воздуха, гражданам настоятельно рекомендуется спуститься в укрытие или соблюдать правило двух стен.

Обновлено. В Настоящее время в Киеве и области воздушную тревогу отменили.