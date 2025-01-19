У Києві та області ППО працювала по ворожих БпЛА

У ніч проти 19 січня в Києві, а вранці на Київщині працювали сили ППО по ворожих БпЛА.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМДА, КОВА

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

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Перебувайте в укриттях!"

Деталі: Повітряні тривогу у столиці оголосили о 00:12.

Оновлено: о 00:54 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

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О 7:17 ранку неділі в КОВА повідомили про роботу сили ППО по ворожих дронах у Київській області.