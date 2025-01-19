У Києві та області ППО працювала по ворожих БпЛА
Неділя, 19 січня 2025, 00:20
У ніч проти 19 січня в Києві, а вранці на Київщині працювали сили ППО по ворожих БпЛА.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМДА, КОВА
Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
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Деталі: Повітряні тривогу у столиці оголосили о 00:12.
Оновлено: о 00:54 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
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О 7:17 ранку неділі в КОВА повідомили про роботу сили ППО по ворожих дронах у Київській області.