В Киеве и области ПВО работала по вражеским БпЛА
Воскресенье, 19 января 2025, 00:20
В ночь на 19 января в Киеве, а утром на Киевщине работали силы ПВО по вражеским БпЛА.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГГА, КОВА
Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
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Детали: Воздушную тревогу в столице объявили в 00:12.
Обновлено: в 00:54 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
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В 7:17 утра воскресенья в КОВА сообщили о работе силы ПВО по вражеским дронам в Киевской области.