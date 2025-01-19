В Киеве и области ПВО работала по вражеским БпЛА

В ночь на 19 января в Киеве, а утром на Киевщине работали силы ПВО по вражеским БпЛА.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГГА, КОВА

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

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Детали: Воздушную тревогу в столице объявили в 00:12.

Обновлено: в 00:54 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

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В 7:17 утра воскресенья в КОВА сообщили о работе силы ПВО по вражеским дронам в Киевской области.