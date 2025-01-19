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Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів

Ольга Глущенко Неділя, 19 січня 2025, 02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото: ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 41 обстріл шести прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 63 вибухи.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Середино-Будська громади".

Деталі: По Юнаківській та Хотінській громадах росіяни здійснили удари КАБами, 2 вибухи.

По Середино-Будській громаді окупанти били з міномета, 4 вибухи. Також вдарили FPV-дронами (2 вибухи), внаслідок чого пошкоджені приватний житловий будинок і автомобіль.

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Великописарівську громаду атакували FPV-дронами, здійснили мінометний обстріл і скидання з БпЛА вибухових пристроїв – 25 вибухів.

На Краснопільську громаду ворог також скинув вибухові пристрої з БпЛА, здійснив удар FPV-дронами і мінометний обстріл – 17 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни били з міномета і скидали вибухові пристрої з БпЛА – 11 вибухів.

Сумська областьобстрілвибух
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