Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 41 обстріл шести прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 63 вибухи.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Середино-Будська громади".

Деталі: По Юнаківській та Хотінській громадах росіяни здійснили удари КАБами, 2 вибухи.

По Середино-Будській громаді окупанти били з міномета, 4 вибухи. Також вдарили FPV-дронами (2 вибухи), внаслідок чого пошкоджені приватний житловий будинок і автомобіль.

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Великописарівську громаду атакували FPV-дронами, здійснили мінометний обстріл і скидання з БпЛА вибухових пристроїв – 25 вибухів.

На Краснопільську громаду ворог також скинув вибухові пристрої з БпЛА, здійснив удар FPV-дронами і мінометний обстріл – 17 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни били з міномета і скидали вибухові пристрої з БпЛА – 11 вибухів.