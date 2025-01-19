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Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 января 2025, 02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото: ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 41 обстрел шести пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 63 взрыва.

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Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Середино-Будская громады".

Детали: По Юнаковской и Хотинской общинах россияне осуществили удары УАБами, 2 взрыва.

По Середино-Будской общине оккупанты били из миномета, 4 взрыва. Также ударили FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего повреждены частный жилой дом и автомобиль.

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Великописаревскую громаду атаковали FPV-дронами, осуществили минометный обстрел и сброс с БпЛА взрывных устройств – 25 взрывов.

На Краснопольскую громаду враг также сбросил взрывные устройства с БпЛА, совершил удар FPV-дронами и минометный обстрел – 17 взрывов.

По Белопольской громаде россияне били из миномета и сбрасывали взрывные устройства с БпЛА – 11 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
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