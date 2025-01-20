Справа про захоплення Росією Харківщини у 2024 році: ДБР і СБУ затримали двох генералів і полковника

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Джерело: ДБР, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

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Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал (Галушкін –ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами.

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За даними слідства, колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал- лейтенант (Горбенко –ред.), також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо.

Крім того, колишній комбриг маючи інформацію про підготовку наступальних дій противника не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, у тому числі офіцерів на своїх позиціях. Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією; не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою.

Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр (полковник Лапін –ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське, що знаходились у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України.

СБУ додає, що ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

Після доставки затриманих до Києва фігурантам повідомлять про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Також правоохоронці планують звернутися до суду з клопотанням про арешт підозрюваних.

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