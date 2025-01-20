Дело о захвате Россией Харьковщины в 2024 году: ГБР и СБУ задержали двух генералов и полковника

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Источник: ГБР, СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

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Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности".

Детали: По данным источников УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал (Галушкин -ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонительных действий. Он не осуществил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

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По данным следствия, бывший командир 125 отдельной бригады теробороны, генерал-лейтенант (Горбенко -ред.), также недооценил возможности противника по возобновлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. В частности он не обеспечил обустройство позиций боевого охранения, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задачи батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчеты, не организовал надлежащего оборудования опорных пунктов, инженерных заграждений и тому подобное.

Кроме того, бывший комбриг имея информацию о подготовке наступательных действий противника не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях. Уже во время боя он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенного применения резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного положения на поле боя.

Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр (полковник Лапин -ред.) в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов.

Как отмечают в ГБР, во время отражения наступления противника офицер не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.

Из-за этих нарушений противник, развивая успех, завладел позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы Украины.

СБУ добавляет, что инициированные правоохранителями специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности фигурантов.

После доставки задержанных в Киев фигурантам сообщат о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Бывшему командиру 415 ОСБ будет дополнительно сообщено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины).

Также правоохранители планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

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