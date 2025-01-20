У ДП "Ліси України" заявили, що інформація про відчуження лісу на Чернігівщині неправдива
У ДП "Ліси України" заявили, що інформація про нібито захоплення територій держпідприємства на Чернігівщині, про яку повідомили журналісти NGL.media, не відповідає дійсності.
Джерело: пресслужба ДП "Ліси України"
Дослівно: "У публікації наводиться схема із межами нібито "захоплених" ділянок лісу, в які також потрапили території ДП "Ліси України". Насправді ці межі існують лише в уяві авторів розслідування.
На вказаних територіях ДП "Ліси України" не має жодних парканів, конструкцій або чогось іншого, що свідчило б про нецільове використання. Сіткою огороджені приватні ділянки під житлову забудову або надані в оренду ділянки сільгоспризначення".
Деталі: У коментарі УП, в пресслужбі держпідприємства наголосили, що про відчуження чи забудову територію лісу підтриємства не може йти мови.
Там також додали, що керівник ДП Юрій Болоховець не є власником земельних ділянок або іншого майна на території хутору Деркачі в селі Івангород.
У підприємстві підтвердили, що Болоховець багато років підтримує дружні відносини з Михайлом Ревою та його родиною, але не є його бізнес-партнером. Хоча раніше вони займалися спільною мисливсько-рибальською справою.
В "лісах" заявили, що договір на використання ділянок "Ічнярайагролісництво" з клубом заключило не ДП "Ліси України", а обласна рада.
Водночас бізнес-партнерство матері та дружини Болоховця з Ревою у ДП не спростували.
Нагадаємо:
- 20 січня NGL.media опублікували розслідування щодо керівника ДП "Ліси України" Юрія Болоховця. Журналісти зазначили, що керівник ДП та його оточення на землях біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин.