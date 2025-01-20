У ДП "Ліси України" заявили, що інформація про відчуження лісу на Чернігівщині неправдива

У ДП "Ліси України" заявили, що інформація про нібито захоплення територій держпідприємства на Чернігівщині, про яку повідомили журналісти NGL.media, не відповідає дійсності.

Джерело: пресслужба ДП "Ліси України"

Дослівно: "У публікації наводиться схема із межами нібито "захоплених" ділянок лісу, в які також потрапили території ДП "Ліси України". Насправді ці межі існують лише в уяві авторів розслідування.

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На вказаних територіях ДП "Ліси України" не має жодних парканів, конструкцій або чогось іншого, що свідчило б про нецільове використання. Сіткою огороджені приватні ділянки під житлову забудову або надані в оренду ділянки сільгоспризначення".

Деталі: У коментарі УП, в пресслужбі держпідприємства наголосили, що про відчуження чи забудову територію лісу підтриємства не може йти мови.

Там також додали, що керівник ДП Юрій Болоховець не є власником земельних ділянок або іншого майна на території хутору Деркачі в селі Івангород.

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У підприємстві підтвердили, що Болоховець багато років підтримує дружні відносини з Михайлом Ревою та його родиною, але не є його бізнес-партнером. Хоча раніше вони займалися спільною мисливсько-рибальською справою.

В "лісах" заявили, що договір на використання ділянок "Ічнярайагролісництво" з клубом заключило не ДП "Ліси України", а обласна рада.

Водночас бізнес-партнерство матері та дружини Болоховця з Ревою у ДП не спростували.

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