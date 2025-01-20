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В ГП "Леса Украины" заявили, что информация об отчуждении леса на Черниговщине неправдива

Алена МазуренкоПонедельник, 20 января 2025, 18:45
В ГП Леса Украины заявили, что информация об отчуждении леса на Черниговщине неправдива
фото: NGL.media

В ГП "Леса Украины" заявили, что информация о якобы захвате территорий госпредприятия на Черниговщине, о которой сообщили журналисты NGL.media, не соответствует действительности.

Источник: пресс-служба ГП "Леса Украины"

Дословно: "В публикации приводится схема с границами якобы "захваченных" участков леса, в которые также попали территории ГП "Леса Украины". На самом деле эти границы существуют только в воображении авторов расследования.

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На указанных территориях ГП "Леса Украины" не имеет никаких заборов, конструкций или чего-то другого, что свидетельствовало бы о нецелевом использовании. Сеткой ограждены частные участки под жилую застройку или предоставленные в аренду участки сельхозназначения".

Детали: В комментарии УП, в пресс-службе госпредприятия отметили, что об отчуждении или застройке территории леса предприятия не может идти речи.

Там также добавили, что руководитель ГП Юрий Болоховец не является владельцем земельных участков или иного имущества на территории хутора Деркачи в селе Ивангород.

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В предприятии подтвердили, что Болоховец много лет поддерживает дружеские отношения с Михаилом Ревой и его семьей, но не является его бизнес-партнером. Хотя ранее они занимались совместным охотничье-рыболовным делом.

В "лесах" заявили, что договор на использование участков "Ичнярайагролесничество" с клубом заключило не ГП "Леса Украины", а областной совет.

В то же время бизнес-партнерство матери и жены Болоховца с Ревой в ГП не опровергли.

Напомним:

  • 20 января NGL.media опубликовали расследование в отношении руководителя ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца. Журналисты отметили, что руководитель ГП и его окружение на землях возле леса на Черниговщине на окраине села Ивангород построили имение с домами, озером, конюшней и вольерами для животных.

коррупцияЧерниговская область
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