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У Києві на СТО відкрили стрілянину з автомата: патрульні затримали підозрюваного

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 січня 2025, 18:50
У Києві на СТО відкрили стрілянину з автомата: патрульні затримали підозрюваного
фото Патрульної поліції

У Києві працівники патрульної поліції затримали чоловіка, який може бути причетним до стрілянини із автомата на станції техобслуговування.

Джерело: Патрульна поліція у Facebook

Деталі: Зазначається, що на лінію 112 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата.

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Інспектори швидко прибули на місце та з'ясували, що ймовірний зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen. Правоохоронці розпитали прикмети порушника та розпочали пошуки.

Патрульні оперативно обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень – і зловмисника. Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим.

 

Надалі поліцейські оглянули транспортний засіб чоловіка та виявили всередині зброю. Вилучене слідчі відправили на експертизу.

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Наразі слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

ХуліганствоКиївполіція
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