В Киеве на СТО открыли стрельбу из автомата: патрульные задержали подозреваемого

В Киеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который может быть причастен к стрельбе из автомата на станции техобслуживания.

Источник: Патрульная полиция в Facebook

Детали: Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение об агрессивном мужчине в Дарницком районе, который угрожал работникам СТО физической расправой и, по словам заявителя, стрелял из автомата.

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Инспекторы быстро прибыли на место и выяснили, что вероятный злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Volkswagen. Правоохранители расспросили приметы нарушителя и начали поиски.

Патрульные оперативно обследовали прилегающие территории и обнаружили машину беглеца, а в одном из помещений – и злоумышленника. Инспекторы задержали гражданина и передали его следователям.

В дальнейшем полицейские осмотрели транспортное средство мужчины и обнаружили внутри оружие. Изъятое следователи отправили на экспертизу.

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Сейчас следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УК.