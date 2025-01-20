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Байден "превентивно" помилував членів своєї родини

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 19:28
Байден превентивно помилував членів своєї родини
Джо Байден. Фото - Getty Images

Чинний президент США Джо Байден перед тим, як залишити посаду, оголосив про помилування членів своєї родини.

Джерело: відповідну заяву опублікувала пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У заяві Байден зазначив, що його родина "зазнає постійних нападок і погроз, мотивованих виключно бажанням нашкодити мені".

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"На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці нападки припиняться", – додав він.

Саме тому, за словами Байдена, він застосував свої конституційні повноваження, щоб помилувати свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден.

Також Байден помилував свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

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"Помилування не повинно бути сприйнято як визнання того, що вони вчинили будь-яке правопорушення, і не повинно бути сприйнято як визнання провини за будь-який злочин", – наголосив Байден.

Раніше Байден вирішив превентивно помилувати,  колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, колишього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Помилування стосуватиметься однієї з найвідоміших критиків Трампа, колишньої членкині Палати представників Ліз Чейні.

Перед тим Байден вирішив помилувати свого сина Гантера, проти якого вели дві кримінальні справи, всупереч власній обіцянці не робити цього.

БайденСША
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