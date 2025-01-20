Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Действующий президент США Джо Байден перед тем, как покинуть пост, объявил о помиловании членов своей семьи.

Источник: заявление опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении Байден отметил, что его семья "подвергается постоянным нападкам и угрозам, мотивированных исключительно желанием навредить мне".

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"К сожалению, у меня нет оснований считать, что эти нападки прекратятся", – добавил он.

Именно поэтому, по словам Байдена, он применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден.

Также Байден помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

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"Помилование не должно быть воспринято как признание того, что они совершили какое-либо правонарушение, и не должно быть воспринято как признание вины за любое преступление", – подчеркнул Байден.

Ранее Байден решил превентивно помиловать, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также под превентивное помилование попали члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Помилование будет касаться одной из самых известных критиков Трампа, бывшего члена Палаты представителей Лиз Чейни.

Перед тем Байден решил помиловать своего сына Хантера, против которого вели два уголовных дела, вопреки собственному обещанию не делать этого.