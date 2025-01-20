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Зеленський привітав Трампа з поверненням у Білий дім

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 19:43
Зеленський привітав Трампа з поверненням у Білий дім
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США.

Джерело: український президент написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У своїй заяві Зеленський відзначив рішучість Трампа, а також наголосив, що його Трамп політика "мир через силу" "дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового і справедливого миру".

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"Це століття формується просто зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб це було велике й успішне століття для демократичних країн, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали невдачі", – підкреслив він.

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для всього світу та наших двох країн", – резюмував він.

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Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

У своїй інавгураційній промові він оголосив початок "золотого віку Америки", а також  заявив, що під час замаху влітку 2024 року його "врятував Бог", щоб "повернути Америці велич".

ЗеленськийТрампСША
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