Зеленский поздравил Трампа с возвращением в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США.

Источник: украинский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем заявлении Зеленский отметил решительность Трампа, а также подчеркнул, что его Трамп политика "мир через силу" "дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира".

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"Это столетие формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы это было большое и успешное столетие для демократических стран, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели неудачу", – подчеркнул он.

Зеленский пожелал Трампу успехов, а также выразил надежду "на активное и взаимовыгодное сотрудничество".

"Вместе мы сильнее, и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для всего мира и наших двух стран", – резюмировал он.

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Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, до завершения второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.

Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.

В своей инаугурационной речи он объявил начало "золотого века Америки", а также заявил, что во время покушения летом 2024 года его "спас Бог", чтобы "вернуть Америке величие".