Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поздравил Трампа с возвращением в Белый дом

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 января 2025, 19:43
Зеленский поздравил Трампа с возвращением в Белый дом
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США.

Источник: украинский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем заявлении Зеленский отметил решительность Трампа, а также подчеркнул, что его Трамп политика "мир через силу" "дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира".

Реклама:

"Это столетие формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы это было большое и успешное столетие для демократических стран, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели неудачу", – подчеркнул он.

Зеленский пожелал Трампу успехов, а также выразил надежду "на активное и взаимовыгодное сотрудничество".

"Вместе мы сильнее, и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для всего мира и наших двух стран", – резюмировал он.

РЕКЛАМА:

Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, до завершения второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.

Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.

В своей инаугурационной речи он объявил начало "золотого века Америки", а также заявил, что во время покушения летом 2024 года его "спас Бог", чтобы "вернуть Америке величие".

ЗеленскийТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В США приостановили программу для украинских беженцев
В ночь на 28 января РФ выпустила 100 дронов: последствия атаки ликвидируют в 7 областях
фото, видео Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто
Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok – Трамп
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Все новости...
Зеленский
Фридман не увидел склонности Зеленского к переговорам и теперь хочет поговорить с Путиным
Зеленский ввел в действие санкции против Григоришина
Зеленский ввел санкции против Шуфрича, Бойко и Крюковой
Последние новости
12:21
фото Россияне ударили по Родинскому в Донецкой области: убили двух жителей
12:12
Утром в Одесской области ПВО сбила крылатый "Искандер" врага
11:55
В Полтаве будут судить преподавателя вуза, который продавал фейковые справки во избежание мобилизации
11:51
Бизнес призывает правительство изменить систему оповещения воздушных тревог
11:49
В Киевском СИЗО разоблачили схему поставки наркотиков при поддержке "вора в законе" – полиция
11:49
Мелания Трамп показала первый официальный фотопортрет и получила порцию критики
11:39
В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец
11:38
Курс валют на 28 січня: скільки коштує долар та євро
11:36
СМИ: В ЕС думают изменить условия льготной торговли с Украиной
11:28
обновленоПо всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К
Все новости...
Реклама:
Реклама: