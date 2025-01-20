Генсек НАТО привітав Трампа: разом ми зможемо досягти миру через силу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши на необхідності більших інвестицій Альянсу в оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Рютте у X (Twitter)

Деталі: Генсек НАТО відзначив, що з поверненням Дональда Трампа на посаду президента США "ми прискоримо оборонні витрати і виробництво".

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"Щиро вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента США, а Джей Ді Венса – на посаді віцепрезидента. Разом ми зможемо досягти миру через силу – через НАТО!" – додав він.

Дональд Трамп 20 січня склав присягу й став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль.

У своїй інавгураційній промові новий президент США оголосив про початок "золотої доби Америки", а також пообіцяв бути "миротворцем і обʼєднувачем".