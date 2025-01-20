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Генсек НАТО поздравил Трампа: вместе мы сможем достичь мира через силу

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 января 2025, 21:53
Генсек НАТО поздравил Трампа: вместе мы сможем достичь мира через силу
Марк Рютте. Фото - getty images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив необходимость больших инвестиций Альянса в оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Рютте в X (Twitter)

Детали: Генсек НАТО отметил, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США "мы ускорим оборонные расходы и производство".

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"Искренне поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией на посту 47-го президента США, а Джей Ди Венса – в должности вице-президента. Вместе мы сможем достичь мира через силу – через НАТО!" – добавил он.

Дональд Трамп 20 января принял присягу и стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд.

В своей инаугурационной речи новый президент США объявил о начале "золотого века Америки", а также пообещал быть "миротворцем и объединителем".

НАТОТрампвойна
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