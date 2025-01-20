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Війна в Україні не закінчиться ні завтра, ні післязавтра – Макрон

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 22:49
Війна в Україні не закінчиться ні завтра, ні післязавтра – Макрон
Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", попри обіцянки президента США Дональда Трампа швидко її завершити.

Джерело: Макрон у зверненні до французьких Збройних сил, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Макрон виступив з промовою в муніципалітеті Сессон-Севіньє на північному заході Франції перед тим, як Трамп склав присягу і став 47-м президентом США в понеділок, 20 січня.

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Він наголосив, що війна в Україні "не закінчиться ні завтра, ні післязавтра", та заявив, що важливо дати Україні "засоби, щоб вистояти, і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили".

"Викликом наступного дня після того, як припиняться бойові дії, буде дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – сказав президент Франції.

У промові Макрон також попросив уряд та армію подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби.

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Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Також він обіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду. 

Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.

В інавгураційній промові Дональд Трамп не згадав Україну чи Росію, але пообіцяв бути "миротворцем і обʼєднувачем".

МакронФранціяросійсько-українська війна
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