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Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра – Макрон

Татьяна ОлейникПонедельник, 20 января 2025, 22:49
Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра – Макрон
Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что полномасштабная война России против Украины не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа быстро ее завершить.

Источник: Макрон сказал в обращении к французским Вооруженным силам, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Макрон выступил с речью в муниципалитете Сессон-Севинье на северо-западе Франции перед тем, как Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США в понедельник, 20 января.

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Он подчеркнул, что война в Украине "не закончится ни завтра, ни послезавтра", и заявил, что важно дать Украине "средства, чтобы выстоять, и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы".

"Вызовом на следующий день после того, как прекратятся боевые действия, будет дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – сказал президент Франции.

В речи Макрон также попросил правительство и армию подать до мая предложения относительно того, как мобилизовать больше молодых добровольцев, чтобы "поддержать Вооруженные силы" в случае необходимости.

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Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещание завершить войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он обещал завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность.

В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.

В инаугурационной речи Дональд Трамп не упомянул Украину или Россию, но пообещал быть "миротворцем и объединителем".

МакронФранцияроссийско-украинская война
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