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На Покровському напрямку за минулу добу відбулось 72 зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 23:04
На Покровському напрямку за минулу добу відбулось 72 зіткнення – Генштаб
Фото із Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 20 січня на фронті відбулось 151 зіткнення, з них 72 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 20 січня

Дослівно: "З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

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На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діївійна
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